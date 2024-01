Assolombarda proietta le imprese del territorio verso Expo 2025 a Osaka

Assolombarda e Padiglione Italia hanno siglato un accordo di intesa e di collaborazione che consoliderà il ruolo di Assolombarda come partner ufficiale istituzionale in occasione di Expo 2025 Osaka. Nell’occasione, sono stati presentati i bandi che consentiranno alle aziende di partecipare attivamente alla realizzazione e alla gestione della rappresentatività del nostro Paese durante l’Esposizione Universale, che si terrà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025.

Assolombarda, pertanto, prosegue con la linea sposata a partire dall’Esposizione Universale del 2015 a Milano: aderire alle Expo successive per favorire ulteriormente l’internazionalizzazione delle imprese, partecipando - come accadrà ad Osaka - alla rappresentazione del sistema Italia nel mondo grazie al contributo offerto da una sua rete di aziende già proiettate sui mercati globali.

Firmatari del protocollo Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka.

Il commento di Spada

“Expo 2025 Osaka sarà l’occasione per consolidare il legame politico tra il nostro Paese e il Giappone e per rafforzare il già importante interscambio economico - che già oggi supera i 13 miliardi di euro - attraverso partnership in alcuni settori strategici e di reciproco interesse vista, ad esempio, la comune vocazione manifatturiera. Le Esposizioni Universali rappresentano opportunità uniche di business e di networking, che mettono al centro l’innovazione e la cultura come possibilità di crescita. Il Giappone inoltre, per la sua struttura demografica, è molto vicino a noi e sarà, dunque, di estremo interesse portare l’esperienza nata con il Silver Economy Network di Assolombarda, con progetti strategici su produzione, consumo e orientamento verso la Longevity Revolution. Infatti, il tema di Expo 2025 Osaka, ‘Progettare la società futura per le nostre vite’, significa proprio concentrarsi sul profondo cambiamento di paradigma in atto dal punto di vista sociale, ma anche ambientale ed economico. Basti pensare all’intelligenza artificiale, che è al centro della quinta rivoluzione industriale in corso, e a tutti i cambiamenti sociali che derivano dall’utilizzo di questa tecnologia. Una sfida enorme in cui le imprese giocano un ruolo significativo”.

Le parole di Vattani