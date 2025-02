Broggi è campione italiano di corsa campestre

Si allena sette giorni su sette, 360 giorni all’anno. Corre oltre 100 chilometri alla settimana ed è diventato campione italiano di corsa campestre: è Marco Broggi, di Cantù.

Canturino, Broggi compirà 39 anni il 4 di aprile e ha iniziato a correre relativamente da poco tempo:

Broggi è maresciallo capo in servizio al nucleo informativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Como. Spiega l'atleta:

"Dopo la scuola marescialli a Velletri e a Firenze sono stato 4 anni in servizio in provincia di Biella e nel 2018 sono tornato in provincia di Como, a Brunate. A marzo del 2024 sono stato trasferito nell’attuale nucleo informativo".

Ed è stato nel biellese che Broggi ha iniziato a correre:

"Lì ho conosciuto Tiziano Bozzo, che mi ha iniziato alla corsa, è stato ed è ancora il mio allenatore. Prima di correre ho giocato per una ventina di anni a calcio. Poi ho conosciuto Tiziano, che è un agonista puro e mi ha trasmesso la passione per la corsa e le gare. Ho iniziato con una gara dietro l’altra, vedevo i miglioramenti e così ho cominciato a correre seriamente e ora quando non corro ne sento la mancanza".

Broggi domenica 16 si è laureato campione italiano nei Campionati italiani master di campestre a Colorina (So), nella sua categoria, la master sm35:

Broggi corre tutti i giorni:

"Nell’arco dell’anno, salvo infortuni, starò fermo sì e no una settimana. Prima correvo per circa 130, 140 chilometri alla settimana. Ora sto sui 110, 120 chilometri, sempre in una settimana. Ci sono giorni nei quali percorro più chilometri e altri meno. Dipende dalla tipologia di allenamento: ci sono allenamenti di qualità e di quantità. E poi ci sono sessioni dove si recupera. Non c’è condizione atmosferica che mi tenga fermo. Se c’è una tempesta, ho il tapis roulant a casa. L’allenamento va a braccetto con l’alimentazione. Per questo mi sono fatto fare un piano alimentare adeguato da una dietologa. Devo anche curare il riposo e la parte di recupero muscolare. In off season, quando non ho gare, faccio anche sessioni di potenziamento muscolare".