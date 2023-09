Camion incastrato a Castelmarte: intervengono i Vigili del Fuoco.

Intervento di soccorso tecnico oggi, giovedì 14 settembre, alle 17 circa per per un autocarro bloccato sulle curve della sede stradale a Castelmarte, in via Valleggio.

L'intervento

I vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, mediante l'utilizzo di apposita attrezzatura di sollevamento, sono riusciti a rimetterlo in carreggiata consentendo la prosecuzione del viaggio. Non ci sono stati feriti.