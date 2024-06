«Campanen stort» a Giuseppe Pozzi

Il prestigioso «Premio Campanen Stort» di Albese per l'anno 2024 è stato assegnato a Giuseppe Leone Pozzi, affettuosamente noto come «Pino», per il suo significativo contributo al miglioramento del panorama culturale, sociale ed economico della comunità. Questo riconoscimento celebra infatti coloro che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore del paese.

La storia di Pino

Racconta il sindaco Carlo Ballabio:

«Pino Pozzi, scomparso nel 2014, è stato per anni l’edicolante di Albese, noto per le sue molteplici attività associative e per il suo impegno nel tessuto sociale del paese».

Fondatore del Gruppo Sportivo Virtus nel 1972 e attivo promotore delle attività dell’oratorio, Pino è ricordato con affetto e gratitudine da tutta la comunità. Le sue memorie, raccolte e pubblicate dagli Amici del Museo, rappresentano un prezioso lascito per le future generazioni, perpetuando il suo spirito e la sua dedizione. Il suo negozio, per decenni, è stato un punto di riferimento per le discussioni e gli scambi tra i cittadini, un luogo dove le idee fiorivano e la comunità si rafforzava.

Le altre benemerenze

Oltre al «Premio Campanen Stort», sono state assegnate diverse benemerenze a cittadini e gruppi che si sono distinti per il loro servizio e impegno.

«Amiche di lana» ricevono un attestato di merito per la loro iniziativa che coinvolge numerose persone in un gesto altruistico e solidale. Questa attività non solo ha un impatto positivo sulla comunità, ma rappresenta anche un esempio di impegno e dedizione.

Pietro Parravicini è invece stato onorato con un attestato di merito per il servizio prestato alla comunità durante la sua attività di cantoniere dal 1952 al 1976. La sua dedizione ha contribuito significativamente alla manutenzione e alla sicurezza del paese.

Anna Gatto e Silvano Zanfrini premiati in rappresentanza dell’Associazione Talea, già benemerita nel 2007, ricevono un attestato di merito per l’impegno profuso nei 30 anni di attività. La loro dedizione ha avuto un impatto duraturo e profondo sulla comunità.

Luigi Corbetta, è stato premiato con un attestato di merito per i notevoli risultati ottenuti nel suo campo professionale e per i numerosi lavori che hanno visto Albese protagonista, dimostrando un'influenza positiva e duratura sulla comunità.

La cerimonia

La cerimonia di consegna del premio si terrà giovedì 4 luglio durante la celebrazione della Festa Patronale. Durante l'evento, verrà consegnata una replica in argento della chiesetta di San Pietro, simbolo del premio, ai destinatari dei riconoscimenti. Il «Premio Campanen Stort» non solo celebrerà le straordinarie contribuzioni di Giuseppe Leone Pozzi, ma riconosce anche il valore del servizio e dell'impegno di tutti coloro che, con le loro azioni, hanno reso Albese un luogo migliore.