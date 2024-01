Carnevale a Cantù: è partito il conto alla rovescia per le sfilate

"Mancano meno di due settimane all’inizio delle sfilate della 98esima edizione del Carnevale di Cantù". Ha esordito così il presidente dell’associazione Carnevale Canturino Fabio Frigerio nella conferenza stampa di presentazione.

Carnevale a Cantù: previsti sette carri rinnovati

"I carristi hanno lavorato mesi per dare vita alle proprie idee, vogliamo abituare la gente a trovare a Cantù i più bei carri della Lombardia, come effettivamente già sono. I sette carri, completamente rinnovati e sfolgoranti, sfileranno dietro al nostro garzone di bottega Truciolo"

La prima sfilata sarà domenica 4 febbraio, la seconda domenica 11 e la Gran Sfilata conclusiva sabato 17 febbraio (per maltempo una delle sfilate potrebbe essere recuperata domenica 25 febbraio). Come da tradizione aprirà le sfilate il carro di Truciolo, maschera ufficiale cittadina, e a seguire i sette carri degli Amici di Fecchio, Il Coriandolo, Lisandrin, Buscait, Bentransema, Baloss e infine la Maschera.

Gruppi folkloristici e premiazioni

Non solo carri, ma ci saranno anche gruppi folkloristici esterni, orchestra, musicanti, majorettes e figuranti tra cui i Rovellasca Drummers, i Los Autenticos de Milano, gli S”band”ati di Lanzo d’Intelvi, la Show Band del Bravo di San Miniato e una novità assoluta: la Guggen Band di Bühler, Svizzera.

"Tante le novità quest’anno, la giuria popolare di 40 persone tra il pubblico quest’anno non ci sarà più – ha continuato il presidente – Nelle prime due sfilate gireranno quattro persone con il tablet per far votare il carro più bello: potranno votare sia i residenti sia i non canturini, vorremmo 2mila voti anonimi e nessuno potrà farlo più volte. Non tutti i carri parteciperanno al concorso per ragioni organizzative. Sul sito abbiamo già messo le informazioni per partecipare a un inedito concorso mascherato aperto ai bimbi delle scuole dell’infanzia e delle primarie, potranno scattare foto sia come maschere singole sia come gruppi classe per poi premiare sei maschere con dei giocattoli. Ho già avvisato tutte le direzioni didattiche".

Gli ingressi

Quattro gli ingressi al circuito: via Milano, Corso Unità d’Italia, via Armando Diaz e via Carcano. Il percorso è sul sito Internet e sui pieghevoli: apertura ingressi alle 13.30 e spettacolo dalle 14. I biglietti interi o ridotti di ogni sfilata saranno disponibili ogni martedì precedente su Liveticket.it con facilitazioni anche per i gruppi turistici organizzati.