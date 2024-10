Caso sospetto di Dengue

Dengue: è stato segnalato un caso sospetto a Novedrate.

La segnalazione

A segnalare il caso è stata l’Ats Insubria-dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria che specifica che si tratta di un «caso importato» (al momento non esistono casi autoctoni) e che «la malattia non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con i soggetti infetti».

La disinfestazione

In via preventiva l’Amministrazione comunale ha quindi attivato degli interventi di disinfestazione.

Gli interventi sono stati effettuati domenica 6 e lunedì 7 ottobre e hanno coinvolto Villaggio San Giuseppe con via Piave, via Vittorio Veneto e via mOnte Grappa.

Le operazioni prevedevano un ciclo di trattamenti adulticidi per l’eliminazione degli esemplari adulti di zanzare e un trattamento larvicida e di bonifica ambientale.