L'avviso diramato dall'Amministrazione provinciale comasca

Traffico deviato in centro paese

La galleria lungo la Provinciale 639 verrà chiusa al traffico nella notte tra domani, mercoledì 6 marzo, e giovedì 7 marzo. Il tratto sarà interrotto al passaggio dei veicoli dalle 22 di domani fino alle 6 del giorno successivo. Gli addetti ai lavori dovranno intervenire per motivi di carattere tecnico e perciò per garantire l'incolumità degli automobilisti, le vetture potranno transitare in centro Pusiano.