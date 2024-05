Cimiteri chiusi, in programma attività di diserbo

Nella prossima settimana, i cimiteri della città di Erba rimarranno chiusi perché interessati da un intervento straordinario di diserbo.

Cimiteri chiusi, il calendario

Di seguito il calendario delle chiusure organizzate in modo tale da ridurre al massimo i disagi per l’utenza:

• Cimitero di Erba Maggiore: 6 maggio intera giornata e 7 maggio fino alle 12;

• Cimitero di Arcellasco: 7 maggio intera giornata e 8 maggio fino alle 12;

• Cimitero di Buccinigo: 8 maggio intera giornata.

• Cimitero di Parravicino e Crevenna: 9 maggio intera giornata.

In caso di maltempo le operazioni di diserbo verranno rinviate a data da destinarsi.

L’intervento è stato programmato con anticipo al fine di prevenire e, compatibilmente alle condizioni climatiche sempre più imprevedibili che potremmo avere nei prossimi mesi, evitare l’inerbimento dei viali dei cimiteri cittadini.

L’Amministrazione è consapevole che i cimiteri sono luoghi in cui il decoro e l’ordine devono essere preservati per rispetto dei defunti e, a tal fine, continuerà ad investire risorse nella manutenzione ordinaria e straordinaria negli stessi.