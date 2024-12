Consegnati fregi ed elmi per i nuovi capi squadra e vigili volontari

Emozionante cerimonia questa mattina nella sede Centrale del comando dei Vigili del fuoco di Como in via Valleggio per la consegna dei fregi e degli elmi da intervento per i nuovi capi squadra volontari e per i nuovi vigili volontari in servizio nella nostra provincia.

La cerimonia

Sedici giovani ragazzi a conclusione di un primo percorso formativo di 156 ore svolto da settembre a novembre presso il Comando dei Vigili del fuoco di Como, indosseranno l'uniforme e saranno pertanto operativi nei distaccamenti volontari di Appiano Gentile, Cantù, Centro Valle Intelvi, Dongo, Erba e Lomazzo.

Indosseranno l'elmo rosso da capo squadra volontario i sedici VVF volontari già in servizio che hanno concluso a novembre il percorso formativo svolto a livello nazionale in esito a un concorso.

L'emozione

Grande soddisfazione da parte di tutti i presenti per la semplice cerimonia di vestizione voluta dal Comandante Antonio Pugliano per augurare a tutto il personale un proficuo servizio e per ringraziarli del continuo impegno nell'assolvimento dei compiti d'istituto con dedizione e professionalità, ancora più apprezzati perché svolti nelle 24 ore da volontari del soccorso.

I nuovi Vigili entreranno nella grande famiglia dei Vigili del fuoco del Corpo Nazionale in aggiunta ai 223 volontari che già espletano soccorso tecnico urgente nella nostra provincia.