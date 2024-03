Consegnati i bonus per i nuovi nati a Cantù. Galbiati: "Un aiuto che diamo col cuore"

Oggi, sabato 2 marzo 2024, si è tenuta a Cantù, più precisamente in Villa Calvi, la cerimonia simbolica di consegna del Bonus Nuovi Nati 2023 a un campione rappresentativo di famiglie canturine.

Il Bonus Nuovi Nati è la forma di sostegno progettata e promossa dall’Amministrazione comunale e destinata ai genitori dei bambini nati tra l'1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 residenti a Cantù. Dati alla mano, sono 265 le famiglie che hanno richiesto il contributo, su 268 nascite. A finanziamento del premio nascita, l’Amministrazione ha stanziato, per l’anno 2023, 100mila euro, consentendo così l’erogazione di un contributo pari a 377 euro a famiglia.

A fare gli onori di casa presentando l'iniziativa e consegnando i bonus il sindaco, Alice Galbiati, l’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Girgi, e il consigliere comunale con delega alle Politiche Familiari, Gabriele Maspero.

Galbiati

"Questa è un iniziativa che proponiamo per il terzo anno consecutivo vista la buona riuscita delle passate edizioni. Ringrazio in primis Gabriele Maspero perché l'idea nasce da lui, mentre l'assessore Girgi si è fatta carico dell'organizzazione. È un'iniziativa che vuole dare un piccolo aiuto economico alle famiglie: sappiamo tutti che l'arrivo di un bambino, oltre che portare gioia, porta con sé delle spese e un impegno economico non indifferente. Sapendolo diamo questo aiuto con il cuore ed è anche il nostro modo di dare il benvenuto ai nuovi piccoli cittadini".