Controlli al Mercoledrink a Cantù: un arresto

La Compagnia Carabinieri di Cantù, nel corso della serata di ieri, mercoledì, ha attuato un dispositivo rafforzato di controllo del territorio per prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, il consumo di alcolici ed i reati predatori. In particolare, il dispositivo di controllo del territorio è stato attuato nel territorio del Comune di Cantù in occasione del mercoledì sera, momento in cui molti giovani frequentano il centro cittadino.

Le forze impiegate

Per questi controlli sono stati impiegati 10 militari, una unità dei Carabinieri Cinofili di Casatenovo, con il pastore tedesco “Jimmi”, per la ricerca di stupefacenti e la nuovissima Stazione Mobile. Il comando del dispositivo era affidato al Comandante della Stazione Carabinieri di Cantu’, il Luogotenente Matteo Calvia. Importante e proficua è stata la collaborazione con la Polizia Locale di Cantù, con l’impiego di 4 pattuglie e otto uomini che hanno controllato, insieme ai carabinieri, le maggiori vie di comunicazione ed il centro cittadino.

L'arresto

Il bilancio della serata è stato positivo, con il controllo di più di 150 persone e 35 veicoli, e un arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto da parte dei militari canturini è avvenuto intorno alle 22.30, momento di maggior affluenza di giovani nella centrale piazza Garibaldi. I militari in servizio di pattugliamento nella piazza e nelle vie limitrofe, notavano un 19enne pluripregiudicato che si aggirava nei pressi del sagrato della parrocchia di San Paolo, ed alla vista dei militari tentava di fuggire nella vicina via Dante, dove veniva bloccato dopo una violenta lite. In seguito all’arresto il 19enne veniva trovato in possesso di 35 grammi di hashish divisa in dosi, 590 euro in contanti, un bilancino di precisione e dei telefoni cellulari.

Gli altri controlli

I controlli proseguivano, anche dopo l’arresto del giovane con l’aiuto del pastore tedesco “Jimmi” e portavano al rinvenimento di un coltello a serramanico di circa 20 centimetri e a degli involucri con circa 10 grammi di hashish, abbandonati sulla scalinata della parrocchia San Paolo. Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con l’impiego di personale in divisa ed in borghese.