Controllo del vicinato: incontro di presentazione del nuovo servizio

Anche ad Anzano approda il Controllo del vicinato. La novità sarà presentata in un incontro pubblico per residenti in programma per venerdì 17 gennaio 2025 alle 20:45 presso il salone della palazzina polifunzionale. Saranno presenti il sindaco Rinaldo Meroni e gli amministratori; i referenti provinciali dell’Associazione nazionale Controllo del vicinato; sono stati invitati i sindaci dei Comuni limitrofi.

L'intento è garantire maggior sicurezza in paese

L’intenzione di attivare l’iniziativa in paese era stata annunciata nelle scorse settimane dall’Amministrazione, che si era posta l’obbiettivo in campagna elettorale. Lo strumento di prevenzione della criminalità presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la loro collaborazione con le Forze di polizia statali e locali. Ma senza fai da te. «Consiste nella condivisione tra residenti per effettuare segnalazioni circostanziate su movimenti sospetti o soggetti potenzialmente in intento di atti illeciti - spiega il vicesindaco Lorenzo Salzano - Il fine è il coinvolgimento attivo della popolazione, ma anche la collaborazione con le Forze dell’ordine tramite gli amministratori e referenti dei gruppi. Il convolgimento attivo dei cittadini non c’è, non ci sono ronde o altro: solo osservazione e segnalazione».

Saranno poi posizionati gli appositi cartelli nelle zone in cui partirà il servizio. «Offriamo questa possibilità come Amministrazione perché in altri Comuni, da anni, abbiamo notato con questo servizio un calo di furti e tentativi di truffa - ancora Salzano - Sarà posta segnaletica verticale all'inizio della strada, perché si sappia che il servizio è attivo e la cittadinanza è sensibile al tema. Lo riteniamo uno strumento efficace: non la soluzione a tutti i mali, ma può essere utile».

Culmine del progetto sarà la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura. «La creazione di zone Controllo del vicinato è propedeutica a un progetto che prevede una rete nella prevenzione dei reati - chiude Salzano - L’avvio del Controllo del vicinato era nel programma elettorale: ci credo fortemente».