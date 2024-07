Crotto Alpe 44: Federica denuncia l'uomo che la perseguita da mesi

Messaggi anonimi con profili falsi, denunce, post pubblici e minacce di morte scritte tra le righe. Federica Corti, proprietaria del Crotto Alpe 44 di Caslino, dallo scorso maggio sta vivendo un incubo a occhi aperti.

La donna è infatti bersaglio di un uomo che, dalle accuse diffamatorie sulla sua attività, è passato agli attacchi personali colpendo lei e la sua famiglia.

Il coraggio di denunciare

"Sabato scorso, 20 luglio, abbiamo fatto denuncia dai Carabinieri per diffamazione e minacce - racconta Federica - Questo personaggio ha colpito me e la mia famiglia, ma anche la mia attività. Ha messo in mezzo un discorso finanza, parlando del mio formaggio e di fatture. E' quindi partito da un discorso lavorativo ma poi è degenerato mandando messaggi a me, mia mamma e mio papà. Ora parla di estorsione e richiesta di danni, quando inizialmente è stato lui a diffamare noi".

Perchè tutto è partito, secondo quanto ci spiega Federica, da un post pubblicato dall’uomo sui social. Questa persona avrebbe, infatti, diversi profili e pagine dalle quali avrebbe pubblicato post riguardanti l’attività di Federica. "Fino a settimana scorsa ci importunava parlando della nostra attività, poi è passato alla parte pesante ovvero le intimidazioni alla mia famiglia".

L’uomo avrebbe reso pubblica una vicenda personale dei genitori della donna. Dalla famiglia, alla persona di Federica, a cui mandava messaggi su Whatsapp o Messenger definendola persino "ragazza bulimica" e ironicamente "modella di fama internazionale".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 luglio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui