Da oggi chiude una corsia della Sp41 ad Asso: senso unico alternato per più di un mese

Da oggi, lunedì 24 ottobre, sul tratto della Sp41 di Asso, strada collega il paese a Erba, verrà istituito il senso unico alternato a causa di alcuni lavori per la realizzazione di un muro di sostegno. Il provvedimento resterà in vigore per più di un mese: fino al 16 dicembre 2022.

A partire da oggi sul tratto di Sp41 nel Comune di Asso sono iniziati i lavori di scavo per la realizzazione di un muro di sostegno. La carreggiata chiusa per permettere agli operai di svolgere il lavoro in completa sicurezza è quella che va in direzione Bellagio. Lavori che mettono in sicurezza la strada, ma che creeranno disagi alla viabilità nel prossimo mese e mezzo. Infatti, per via della larghezza ridotta della carreggiata, non è stato possibile tracciare la striscia di mezzeria e quindi mantenere il doppio senso di marcia.