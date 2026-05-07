Due gli obiettivi: rafforzare il posizionamento del Festival del Legno di Cantù anche oltre i confini cittadini e contribuire allo sviluppo e al consolidamento della Lake Como Creativity Week

Dopo l’annuncio del mese di aprile, è stato sottoscritto nella mattinata di oggi, giovedì 7 aprile, presso la sede della Camera di Commercio di Como-Lecco, il Protocollo di Intesa tra i Comuni di Cantù e Como per lo sviluppo di una collaborazione nell’ambito della strategia distrettuale della Lake Como Creativity Week, la settimana creativa promossa dal Comune di Como in qualità di Città Creativa UNESCO per l’Artigianato e l’Arte Popolare.

Dopo l’annuncio, la firma: siglato il protocollo d’intesa tra Cantù e Como per il Festival del Legno

L’accordo, di durata triennale (2026–2028), formalizza un percorso già avviato e si fonda su un duplice obiettivo: da un lato rafforzare il posizionamento del Festival del Legno di Cantù anche oltre i confini cittadini, dall’altro contribuire allo sviluppo e al consolidamento della Lake Como Creativity Week come piattaforma territoriale condivisa. Il Protocollo, infatti, mira a valorizzare in modo integrato le eccellenze culturali e produttive del territorio, anche in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

Tra gli ambiti di collaborazione previsti, lo sviluppo di progettualità culturali e turistiche condivise e la valorizzazione del territorio attraverso itinerari tematici legati al design, all’artigianato e alla cultura del “saper fare” e il coordinamento dei calendari delle kermesse.

Le parole dell’assessore

A firmare il documento, l’assessore alle Attività Economiche e Cultura del Comune di Cantù, Isabella Girgi, e l’assessore alla Cultura del Comune di Como, Enrico Colombo.