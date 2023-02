FantaSanremo: tra gli sponsor anche la 3Bee di Fino Mornasco, ma nessuno usa il suo bonus

Sanremo fa sempre discutere, ma da un paio d'anni attorno al Festival della musica italiana il dibattito e l'hype si sono accresciuti a dismisura con l'invenzione del FantaSanremo: la competizione che permette di creare la propria squadra di cantanti, i quali gareggiano tra loro, oltre che con le loro canzoni, anche nell'accaparrarsi i bonus e i malus della competizione. Quest'anno alcuni bonus sono stati creati ad hoc dagli sponsor del FantaSanremo e tra questi c'è anche quello della 3Bee di Fino Mornasco, ma nessun cantante, purtroppo, lo ha ancora usato.

Davvero tanti, e anche stravaganti, i bonus del FantaSanremo: tra Tananai che arrivando ultimo guadagna 100 punti e Ultimo che arrivando Tananai ne guadagna all'infinito; dal bonus Crodino scendendo in platea, che assegna 15 punti; ma anche bonus solidali, come il bonus ActionAid che portando un ukulele sul palco farà guadagnare 20 punti, ma al contempo donerà strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole.

Proprio in quest'ultima categoria rientra anche il bonus di 3Bee, azienda nata a Fino Mornasco che non solo offre 10 punti ai cantanti che fanno "Dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità ambientale", ma "ogni volta che verrà assegnato il bonus, 3Bee pianterà e curerà un albero nettarifero nell'Oasi dei Fiori".

Un bonus che non solo aiuta il cantante in gara e i suoi fantallenatori, ma anche il pianeta e l'apicoltura. Un bonus dalla doppia utilità che però, purtroppo, non è ancora stato assegnato. Infatti, al netto delle prime tre serate nessun cantante ha fatto dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità, nonostante sia un tema tanto attuale.

E, infatti, l'azienda finese ieri ha pubblicato sui suoi canali social un appello:

"Siamo quasi a metà del Festival e finora nessun artista ha compiuto azioni sostenibili sul palco. Il bonus sostenibile 3Bee non è ancora stato attivato, ma noi non vediamo l'ora di piantare alberi nettariferi per popolare l'Oasi dei Fiori!".

Un peccato, dunque, ma la speranza è che in queste ultime serate gli annunci a favore della sostenibilità possano aumentare a dismisura, facendo così un favore a tutti i fantallenatori, ma anche e soprattutto un favore a tutti noi.