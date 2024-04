Festa a sorpresa per Antonio Marelli

Cerimonia a sorpresa per il Carabiniere in congedo Antonio Marelli. La festa per i suoi 80 anni si è svolta alla Casermetta dell’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) di Lurago d'Erba.

Segretario della sezione locale dell'Anc, Marelli lascerà il suo ruolo per raggiunti limiti di età.

L’iniziativa è stata pensata col fine di ringraziare e festeggiare Antonio Marelli che ha compiuto 80 anni e che lascia il ruolo di segretario dell’Anc sezione di Lurago d’Erba. Infatti, al posto del segretario Marelli, subentrerà Michele Regonelli.

Il commento di Marelli:

«Sono emozionato perché non mi aspettavo di certo una sorpresa del genere con Attestato di Merito, e per questo ringrazio tutti. Sono consapevole che il deus ex machina di tutto questo è il mio presidente. Dopo 24 anni di attività operativa e impegnativa come segretario, concludo il mio lavoro; questo perché essere il segretario di una sezione Anc con presidente il Tenente Colombo, non è certo una cosa facile, ma tuttavia anche i risultati raggiunti da parte mia sono frutto del suo attento e continuo sprone verso tutto e tutti. Nello specifico, la mia adesione all’Anc risale al 1978 e continuerà, però è giusto che io mi faccia da parte raggiunti i limiti di età. Per questo il traguardo delle ottanta primavere è un limite che ci siamo posti per lasciare spazio ai più giovani. Infatti, già da qualche tempo, sto provvedendo con Claudio Abba al passaggio di consegne a Michele Regonelli, un giovane capace che subentrerà nella gestione al mio posto, e fin da subito a lui rivolgo un grosso in bocca al lupo per le future attività»