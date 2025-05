Festa dell'infanzia al parco Martiri delle foibe

Sabato 10 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, al Parco Martiri delle Foibe in Villa Calvi a Cantù, si svolgerà la Festa dell’Infanzia organizzata dall'assessorato alla Pubblica Amministrazione.

L'iniziativa

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cantù, prevede laboratori, attività creative e spettacoli dedicati ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, con la partecipazione delle scuole dell’infanzia, degli asili nido e delle associazioni del territorio.

Le scuole dell'infanzia

All'iniziativa parteciperanno le scuole dell'infanzia della città: la paritaria di San Michele, l'asilo nido A piccoli passi, l'infanzia San Carlo, i nidi comunali Trottola, Arcobaleno e il Colibrì, la scuola dell'infanzia San Paolo, la Ariberto da Intimiano di Capiago Intimiano, l'Angelo Caimi di Cantù, la san Giuseppe di Cantù Asnago, l'Argenti di via Dante, la scuola Waldorf di Como, le scuole dell'infanzia di Montorfano, Senna Comasco e Capiago Intimiano, la Terraneo di Cascina Amata, Il sole e la Piccoli passi dell'istituto comprensivo Cantù 3. Accanto a loro parteciperanno all'iniziativa anche la biblioteca comunale di Cantù, la Polizia locale di Cantù, il teatro San Teodoro, i vigili del fuoco volontari, il comitato cittadino della Croce Rossa e la comunità pastorale San Vincenzo, la cooperativa Progetto sociale e lo sportello Edu_ca. All'associazione Incontri - Mensa di solidarietà sarà affidato lo spazio merenda. Il laboratori per bambini da 0 a 6 anni. Alle 18 è in programma lo spettacolo teatrale animato "Gugo il cavernicolo". In caso di pioggia l'evento sarà annullato.