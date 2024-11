Festa di San Clemente: 450 pagnotte distribuite, tre i benemeriti

Tantissime persone hanno preso parte alla tradizionale Festa di San Clemente ad Alserio. Per l'occasione sono stati distribuiti ai cittadini pane e calendari 2025, inoltre sono state assegnate le benemerenze a tre cittadini.

Pane andato a ruba

La giornata è iniziata, domenica 24 novembre, con la celebrazione della santa messa solenne in cui è andato in scena il rito del Faro. A seguire i cittadini si sono ritrovati nella struttura polivalente del paese, dove sono state distribuite le tradizionali pagnotte e i calendari del prossimo anno.

Il pane è andato letteralmente a ruba: agli alseriesi sono state consegnate, infatti, ben 450 pagnotte. Se si considera che in paese vivono circa 500 famiglie, si può ben capire la grande partecipazione della popolazione alla festa. In prima linea per accontentare tutti i cittadini presenti con pane e calendario, il sindaco Stefano Colzani.

A seguire la consegna delle benemerenze: quest'anno il premio è andato a Lorenzo Crosta, veterinario di fama internazionale, Matteo Abinti, dottore nefrologo che attualmente opera in Germania, ed Emanuele D'Aguanno, tenore celebre a livello nazionale e non solo.

Infine, l'Amministrazione ha offerto un rinfresco a tutti i presenti. "La festa è sempre molto sentita - ha commentato soddisfatto il primo cittadino - Riprende una storia che risale alla fine del 1800 e in paese viene celebrata da decenni. Le pagnotte spesso avanzano, in questo caso invece sono finite tutte. I calendari sono sempre molto apprezzati, infatti se ne resta qualcuno viene richiesto anche da collezionisti e appassionati".