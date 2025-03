Fiamme nei capannoni dell'ex Oltolina

L'azienda si trova nella frazione assese di Scarenna

Sono in corso le operazioni di spegnimento

I Vigili del fuoco sono al lavoro con i propri mezzi per domare le fiamme che si sono alzate intorno alle 19 di oggi, domenica 16 marzo, nei capannoni dell'ex Oltolina, nella frazione di Scarenna ad Asso.

Sul posto anche le forze dell'ordine

L'incendio che si è propagato dall'azienda di via Dottor Oltolina, lungo le sponde del Lambro, ha allarmato i residenti della zona che hanno lanciato l'allarme. Sul posto anche i Carabinieri per stabilire le cause delle fiamme.