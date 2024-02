I bambini puliscono il paese insieme a Il Gambero e al Comune

L'associazione "Il Gambero" e il Comune di Capiago Intimiano insieme per pulire il territorio e fare del bene alla natura. Questa domenica, il 25 febbraio 2024, si terrà "Puliamo insieme il nostro paese", un'iniziativa dedicata a tutti i bambini e i ragazzi dagli 0 ai 17 anni (accompagnati dalle famiglie) con l'obiettivo di raccogliere i rifiuti abbandonati sul territorio.

Il programma

Il ritrovo dell'evento è fissato per le 14 all'esterno del municipio di Capiago Intimiano. Una volta che tutti i partecipanti si sono riuniti si procederà con l'attività di pulizia dalle 14.30 alle 16.30 in giro per il paese con ritrovo finale alle 17 fuori dal municipio.

Ai bambini che parteciperanno verrà consegnato uno speciale attestato e il materiale per svolgere l'attività sarà fornito dall'organizzatore. Infine, particolarità dell'evento, si calcolerà tutti insieme il reale impatto che la pulizia volontaria ha portato in termini di risparmio di Co2.

Gli organizzatori consigliano un abbigliamento consono e avvisano che in caso di maltempo l'evento sarà annullato.