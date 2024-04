Il Comitato del Pizzo in Spagna

Una delegazione del Comitato per la promozione del Pizzo di Novedrate si è recata in Spagna alla XXXIII Mostra De Encaixe di Camarinas.

All'appuntamento spagnolo, che si è svolto dal 27 al 31 marzo, hanno partecipato come rappresentanza del comitato novedratese le merlettaie Lina e Simona.

La rassegna

La XXXIII Mostra De Encaixe di Camarinas in Spagna si è inaugurata mercoledì 27 marzo alla presenza del Ministro del Governo Yolanda Diaz.

Presente alla grande rassegna in terra galiziana, la Delegazione del Comitato Novedratese per la Promozione del Pizzo con le merlettaie Lina e Simona che portano così la tradizione di Novedrate in Europa.

Durante l'inaugurazione le due merlettaie hanno incontrato anche l'ambasciatore del Pizzo, Jorge Amador.

Ma non solo, le merlettaie novedratesi hanno avuto anche l'occasione di incontrare il sindaco di Camarinas Sandra Insua Rial.

Infine, nei giorni della mostra si è anche svolta una sfilata di moda di abiti con inserto in pizzo di Cantù della Delegazione di Novedrate.