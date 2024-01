Il presepio di San Gerardo aiuta suor Benedetta e la missione in Armenia

Il gruppo "Presepio San Gerardo" di Olgiate Comasco invita a visitare la natività allestita accanto alla chiesa dedicata al santo monzese.

Un presepio di pace e carità

L'ambientazione è un rimando agli insediamenti rupestri di Petra, in Giordania e alla sua caratteristica architettura scolpita nella roccia. Inoltre, è stata aggiunta una struttura simbolica. Nell’allestimento, infatti, spicca anche un ponte che collega i due fronti rocciosi. Appositamente inserito proprio per il suo valore di simbolico messaggio di pace: “Costruiamo ponti e non muri”.

Inaugurato nella notte di Natale

Come da tradizione, il presepio è stato inaugurato nella notte di Natale. E' stata posta anche una statua di San Gerardo rivolta verso la natività, a ricordo della Settimana Gerardiana che dal 14 al 22 ottobre scorso ha visto la presenza a Olgiate Comasco dell’urna di San Gerardo. Come ogni anno, la scenografia è stata realizzata dal pittore olgiatese Mario Tettamanti.

Esposizione sino a fine mese, offerte per le missionarie della Carità in Armenia

Il presepio sarà esposto fino al 31 gennaio, dalle 7.30 alle 22.30, accanto alla chiesa di San Gerardo. Tutte le offerte raccolte saranno consegnate a suor Benedetta Carugati, olgiatese, missionaria della Carità in Armenia. Insieme ad altre religiose, opera in un centro che garantisce accoglienza a ragazzi disabili, si occupa di catechesi e aiuta le persone povere, senza lavoro, senza cibo e che soffrono a causa della guerra.