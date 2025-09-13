Il videomessaggio di Mogol: “”Il mio canto libero” era dedicata ad Anzano”

«Ho vissuto nel Mulino abbandonato un periodo della mia vita e poi è diventata canzone ne ”Il mio canto libero”: i “Boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano” parlava di». Mogol dedica un messaggio affettuoso al paese prima del suo grande ritorno, domani, domenica 14 settembre 2025.