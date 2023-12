In fiamme un autofurgone, sul posto i Vigili del fuoco

E' accaduto poco prima delle 9

Un autofurgone in transito ha preso fuoco

Sono stati allertati questa mattina, 28 dicembre, intorno alle 8.45, i Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile per un intervento di soccorso tecnico urgente. In via Marconi a Beregazzo con Figliaro un autofurgone in transito ha preso fuoco. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e spegnere l'incendio.

Nessun coinvolto nell'incendio

Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell'incendio dell'autofurgone. L'intervento dei Vigili del fuoco è stato tempestivo e non si segnalano feriti