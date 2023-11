Inaugurato l'Informagiovani di Cantù: in piazza Garibaldi un luogo di ascolto per i ragazzi

Taglio del nastro ieri pomeriggio, domenica 5 novembre 2023, dello spazio all'ex fermata del tram di piazza Garibaldi dedicato ad ascoltare i più giovani.

Inaugurato l'Informagiovani di Cantù

C'è un nuovo spazio di ascolto per i più giovani nel cuore della città di Cantù. Piazza Garibaldi, fin troppe volte negli ultimi anni balzata agli onori della cronaca per episodi legati alla movida canturina e al Mercoledrink tra risse e serate ad alto tasso alcolico, da ieri è diventata invece un luogo dove i più giovani possono trovare chi li ascolti e dia loro la possibilità di fare la propria parte per la comunità.

Da lunedì infatti è attivo l'Informagiovani all'interno di una parte dell'ex fermata del tram, nota ai più per il decennio da 7's Joe Cafè. Da bar a spazio in cui i giovani troveranno un'esperto con cui scoprire le possibilità che la loro città offre. Ma non solo: su appuntamento sarà infatti presente una volta a settimana uno psicologo pronto ad ascoltarli e aiutarli ad affrontare le difficoltà dell'adolescenza ai tempi del Terzo Millennio.

L’iniziativa rientra nel progetto Start Up - Giovani protagonisti del domani finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia. Partner di progetto sono Azienda Speciale Consortile Galliano (capofila), Mondovisione, CSV Insubria, Progetto Sociale, ARCI Circolo Mirabello, Istituto Immacolata Concezione, Comune di Cantù, Comune di Capiago Intimiano, Comune di Cermenate, Comune di Cucciago, Comune di Figino Serenza, Comune di Novedrate.

E il progetto che vedrà l'edificio in mattoni rossi di nuovo protagonista della vita cittadina non si ferma qui. Presto infatti (il Comune e i partner attendo riscontro sul progetto da Fondazione Cariplo) potrebbe diventare Hub Garibaldi: al fianco dell'Informagiovani potrebbe nascere un locale in cui mettere a terra degli inserimenti lavorativi di giovani con necessità speciali.