Iniziata la demolizione della scuola media

Martedì 2 gennaio è iniziata al demolizione della scuola media di via Aldo Moro a Carimate

La demolizione

Verrà quindi demolita in questi giorni una parte dell’edificio per poi poter proseguire con la riqualificazione della scuola media.

Il sindaco Roberto Allevi commenta:

“I lavori sono iniziati martedì e dovrebbero finire nel giro di qualche giorno. Dall’8 gennaio i ragazzi delle medie rientreranno nei moduli del villaggio scolastico prefabbricato allestito”.

Evitati i lavori di demolizione durante lo svolgimento delle lezioni

L’Amministrazione è quindi riuscita a procedere con la demolizione durante la sospensione delle lezioni per le festività natalizie. Per i lavori di riqualificazione della scuola media di via Moro al comune di Carimate, nell’ambito del Pnrr, è stato assegnato un contributo di circa 6 milioni e 400mila euro.