Intelligenza artificiale: si è concluso il primo Cantiere Cooperativo

Intelligenza artificiale: successo per il primo Cantiere Cooperativo ideato dalla Bcc Brianza e Laghi nella sua sede di via IV Novembre ad Alzate. La seconda fase dell'incontro si è tenuta ieri sera, sabato 27 gennaio.

Un'iniziativa ideata con Federazione Lombarda delle Bcc

In particolare, BCC Brianza e Laghi ha ospitato il Cantiere Cooperativo “Parliamo di intelligenza artificiale”, organizzato in collaborazione con la Federazione Lombarda delle BCC e proposto ai Giovani Soci della BCC, ma aperto anche ai giovani della comunità locale. Due serate guidate dagli esperti della società Artificial Minds per introdurre i partecipanti al tema dell’Intelligenza artificiale e conoscere vantaggi e sfide che stanno già emergendo da tale innovazione.

In particolare, con il supporto di esperti, i partecipanti alla manifestazione hanno approfondito il tema che orami fa sempre più parte della nostra quotidianità. I Cantieri cooperativi targati Bcc proseguiranno con i prossimi incontri relativi alla creazione di podcast e innovazione sociale.

Il secondo tema sarà «Podcast: making of» con incontri il 17 e il 24 febbraio: strumento che sempre più si sta diffondendo tra le nuove generazioni, fruibile ovunque e questo dà ragione del suo successo e utilizzo; ha la capacità di coinvolgere anzitutto, i giovani. Il cantiere è ideato da Federazione Lombarda Bcc in collaborazione con Netweek e mira a far conoscere le potenzialità di uno strumento in grado di raccontare in modo unico e innovativo il territorio in cui si abita e si opera.

Terzo Cantiere cooperativo sul tema «Innovare la comunità»: incontri il 24 e il 31 marzo. Numerose realtà no profit, ma anche aziende, preferiscono investire e operare nel territorio in cui risiedono senza spostarsi. Una scelta che si sta diffondendo a tal punto da richiedere un approccio definibile per rendere tale obiettivo realmente raggiungibile e fruttuoso per le comunità. Sostenere il territorio in cui si opera da sempre caratterizza il lavoro delle Banche di Credito Cooperativo: da qui l’adesione di Bcc al cantiere ideato da Federazione Lombarda Bcc in collaborazione con Avanzi, volto a permettere ai partecipanti di fare rete e ideare progetti e proposte per il territorio, offrendo alle nuove generazioni spunti e nuove idee perché da loro nascano proposte e suggerimenti a sostegno del territorio.

Tutte le iniziative sono a partecipa

zione gratuita ma su iscrizione tramite Qr code.