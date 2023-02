Una vita di lavoro in Comune, poi la meritata pensione. La scorsa settimana, in Municipio a Inverigo, le due ormai ex dipendenti Stefania Mariani e Raffaella Anzani hanno voluto festeggiare il traguardo della pensione con i colleghi di una vita e gli amministratori locali.

Inverigo, in pensione due storiche dipendenti del Comune

Mariani ha iniziato a prestare servizio alle dipendenze del Comune di Inverigo nell’aprile del 1997, presso l’ufficio Ragioneria. Anzani, invece, è stata assunta nel marzo del 1981, presso l’ufficio Tributi. Due figure storiche del personale del Municipio inverighese, che ha voluto tributare loro un ringraziamento speciale per i tanti anni passati al servizio della comunità e dell’amministrazione comunale.

Ora è aperta la "caccia" per sostituirle: le difficoltà a coprire posti liberi c'è infatti nella Pubblica amministrazione.

