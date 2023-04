Una nuova apertura in Provincia di Como per il settore dell'arredamento: il brand spagnolo Kave Home ha deciso di proseguire la sua strategia di espansione internazionale aprendo il primo monomarca in Italia, nello specifico nella provincia di Como. Il flagship store di Kave Home ha aperto le sue porte venerdì 24 marzo, inaugurando i 330 metri quadri distribuiti su un unico grande piano con un concetto di open store.

Kave Home apre il suo primo store in Italia e lo fa a Grandate

Lo spazio è progettato con uno stile puramente mediterraneo dove predominano colori neutri, materiali pregiati e forme organiche. Dispone di diversi ambienti per arredare e decorare ogni stanza, dal soggiorno alla camera da letto, con una sezione dedicata all’home office, dalla cucina e sala da pranzo al bagno. Per quanto riguarda la selezione outdoor, Kave Home presenta collezioni ideali sia per un’ambiente cittadino sia per background più naturali. Nello store, inoltre, uno spazio è totalmente dedicato ai più piccoli con la collezione Kave Kids.

Il negozio dispone delle ultime capsule e dei pezzi più iconici, oltre a un'area computer dove i clienti possono accedere all'intero catalogo online di prodotti con la consulenza di un team esperto e

preparato sull’home decor.

La novità assoluta del monomarca è la presenza di un punto riservato ai professionisti del settore per l’ideazione di progetti personalizzati di interior design, appuntamenti one-to-one con i clienti e uno speciale servizio di costumer care. Con il programma Kave Pro, il brand mette a disposizione di ogni tipo di professionista del settore, come architetti, interior designer, gestori di immobili, catene alberghiere e di ristorazione le migliori condizioni disponibili e vantaggi esclusivi.

Kave Home è in continua crescita sia in Spagna che a livello europeo, soprattutto in Italia e Francia.