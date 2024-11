La bibliotecaria Paola in pensione dopo 35 anni

Albavilla saluta la storica bibliotecaria Paola Antinori, in pensione dopo 35 anni. Antinori, 64 anni, aveva iniziato a lavorare in biblioteca nel 1988 e ha terminato il suo incarico il 1° novembre.

In servizio dal 1988

Originaria di Treia, Comune in provincia di Macerata, Antinori si è trasferita ad Albavilla nel 1988 e ricorda ancora la vecchia sede della biblioteca, proprio dietro al Municipio.

Tanti i cambiamenti in 35 anni di servizio, legati anche alle nuove tecnologie. «All’inizio eravamo una realtà locale, poi si sono costituiti i sistemi - spiega - All’inizio con Erba, e non è stato facile convincere gli amministratori a unirsi per costituire reti bibliotecarie! Ma poi è stato fatto, anche grazie all’aiuto dell’Amministrazione provinciale. Mi mancherà tutto: amavo il lavoro, i libri. Negli anni si sono create amicizie, ottimi rapporti con i colleghi anche delle biblioteche limitrofe; allo stesso tempo è cambiato molto il rapporto con le persone. Per certi versi sono contenta di andare in pensione - aggiunge - Ma allo stesso tempo sono dispiaciuta, ero affezionata a questa realtà».

Gli hobby a cui si dedicherà? Tanti, ma sarà immancabile la lettura. «Sistemerò la casa, ma la lettura non mancherà mai: a volte mi scopro incollata a un libro che mi piace, non riesco a lasciarlo finché non ho finito. Ho tante idee su cosa fare, ma adesso penso a godermi un poco di riposo».

La bibliotecaria Paola è insomma stata un punto di riferimento per generazioni di lettori: a riconoscere il suo impegno, lunedì 18, in Consiglio comunale, gli amministratori le conferiranno una pergamena. A ringraziare la bibliotecaria anche il sindaco Giuliana Castelnuovo. «Paola è stata l'anima della biblioteca, un punto di riferimento. Le manifestiamo la nostra gratitudine per il suo lavoro in tutti questi anni».