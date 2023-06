La Staffetta Blu per l'Autismo parte da Cascina Cristina. Spelzini: "Avete fatto qualcosa di grandioso"

La Staffetta Blu per l'Autismo parte da Cascina Cristina a Cantù.

La Staffetta blu per l’autismo, un progetto interregionale promosso da Angsa (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo), fa tappa nei boschi del Canturino. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, che si è svolta in Alto lago, il "Cammino" si sposta nella città di Cantù grazie alla presenza dell’associazione Abilitiamo onlus e alla residenza per giovani autistici di Fecchio, Cascina Cristina.

"L’iniziativa è di carattere nazionale e collega idealmente tutte le regioni italiane, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di ragazzi con autismo in questa esperienza in cui vengono valorizzati gli aspetti culturali, sociali, economici e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio di tutti i territori attraversati dalla 'Staffetta' - ha raccontato la presidente di Abilitiamo onlus Annalisa Martinelli - Nel mese di giugno in tutta Italia circa 800 ragazzi con disturbi dello spettro autistico, insieme ai loro familiari, percorreranno i sentieri di questo nostro bel Paese, ma l’iniziativa è aperta a tutti".

Questa mattina, sabato 17 giugno 2023, a partire dalle 10, la «Staffetta Blu» è partita da Cascina Cristina per una passeggiata rigorosamente in maglia blu, colore simbolo dell'autismo, tra i boschi di Santa Naga. A presentare l'evento Carmen Gigliotti di Abilitiamo, Anna Bovi presidente di Angsa Lombardia, Gigliola Spelzini consigliera regionale della Lombardia e Angela Argentieri organizzatrice dell'evento in qualità di socia di Abilitiamo e Mutuo Aiuto.

Le parole della consigliera regionale Gigliola Spelzini

"Quello che state facendo qui è davvero grandioso perché voi siete riusciti a creare una rete".