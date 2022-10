Dalla Via Maria alla Divina Commedia: dall’apertura della prima salita negli anni Trenta di Giuseppe Nava e Giuseppe Sangiorgio all’ascensione moderna, difficile e impressionante di Luca Schiera e Simone Pedeferri, passando per le imprese di Graziano Bianchi ed Elio Scarabelli, Ginetto Mora, Ivo Mozzanica, Jack Canali: la storia dell’arrampicata al Buco del Piombo raccontata in un film arriva finalmente anche a Erba.

La storia dell'arrampicata al Buco del Piombo diventa un film

A promuovere la serata che si terrà il prossimo 28 ottobre, il Cai di Erba che vuole riportare alla ribalta una delle principali attrazioni della città, quella grotta la cui storia è legata alla popolazione erbese fin di tempi antichi, ma che oggi è chiusa al pubblico. L’occasione è quella dei 50 anni di fondazione della sezione di Erba.

Il film, realizzato dal team di Unica Tv ha come protagonisti Luca Schiera, Graziano Bianchi, Elio Scarabelli, ma anche il fortissimo climber dei Ragni Simone Pedeferri che, proprio insieme a Schiera nel 2014, ha aperto la "Divina Commedia", una via a strapiombo che attraversa l'intera volta del Buco del Piombo.

