Lake Como Vintage & Market, appuntamento con la terza edizione

Appuntamento con la terza edizione di Lake Como Vintage & Market, evento dedicato ai privati e agli hobbisti. Il “mercatino dell’usato” in programma per domenica 14 aprile, a Lariofiere di Erba.

Lake Como Vintage & Market

Torna la terza edizione dell’evento dedicato a privati e hobbisti, che desiderano mettere in vendita una vasta gamma di merce, che spazia dall’abbigliamento alle scarpe, dagli accessori ai giocattoli e molto altro ancora. Questa è un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati collezionisti di articoli che mantengono il loro fascino nel tempo. La selezione comprende oggetti di antiquariato, modernariato, vintage, oggettistica per la casa, bigiotteria, vecchie collezioni e molto altro ancora. Ciò che rende questa iniziativa ancora più speciale è il suo forte impatto sostenibile e ambientale. Promuovere il riciclo, il riuso e la riparazione è essenziale per ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione e al consumo di nuovi articoli. Dare una seconda possibilità agli oggetti usati non solo contribuisce a prolungarne la vita utile, ma aiuta anche a ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Partecipando a questo evento non solo avrete la possibilità di guadagnare dalla vendita di prodotti non più utilizzati, ma anche di fare la vostra parte nel rispettare l’ambiente. Un’opportunità di rispettare l’ambiente, oltre che ricavare un utile da prodotti non più utilizzati. Orario di apertura: dalle 9 alle 18. Ingresso al costo di 6 euro (gratuito fino ai 12 anni) e parcheggio gratuito. Ulteriori informazioni sul sito www.lakecomomarket.it.