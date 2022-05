L'Amministrazione comunale di Cantù vara il Pacchetto ripresa per sostenere cittadini ed economia

La volontà di formulare risposte concrete ai reali bisogni dei canturini è alla base anche della scelta di dare vita ad un tavolo di confronto con i proprietari degli immobili sfitti, partendo dal quartiere di Pianella, oggetto di particolari criticità. “Si tratta di un’operazione realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria e il Sindaco, avv. Galbiati. Sono già stati mappati tutti i soggetti interessati alla partecipazione. L’obiettivo è l’ascolto delle esigenze dei proprietari degli immobili, soprattutto di tipo commerciale, e lo studio di soluzioni alle criticità evidenziate. L’intenzione è quella di partire dal quartiere di Pianella con urgenza, per poi estendere il progetto alle altre zone della nostra Cantù”.

Proprio il quartiere di Pianella è inserito negli Ambiti di Rigenerazione Urbana, l’intervento promosso da Regione Lombardia finalizzato alla messa in sicurezza, al recupero ed efficientamento degli edifici, con particolare attenzione a quelli abbandonati, per riqualificare le aree dismesse e riconnetterle con il territorio circostante. “Il progetto del tavolo di confronto su Pianella è una valida opportunità per proprietari ed esercenti della zona. Pianella, infatti, è inserito negli Ambiti di Rigenerazione Urbana afferenti al territorio di Cantù: questo consente una vasta possibilità di interventi dal punto di vista edilizio, con l’applicazione di agevolazioni", Alice Galbiati.

Ripresa economica e rivitalizzazione del tessuto culturale cittadino sono obiettivi interdipendenti, nell’intenzione del Pacchetto Ripresa. A questo scopo, sono in programma quattro eventi, realizzati in collaborazione con Pro Loco Per Cantù e con il supporto della partecipata Canturina Servizi Territoriali S.p.A., che accompagneranno i cittadini nel mese maggio: giochi gonfiabili, frittelle e street food, artisti di strada, pista di macchinine per bambini e, in occasione della Festa della Mamma, in dono una gerbera a tutte le mamme che passeggeranno per le vie del centro città.

“Già la scorsa domenica abbiamo inaugurato questa nuova stagione con un pacchetto di eventi ad hoc: un ritorno alla normalità che, in questi due lunghi anni, abbiamo tanto atteso. Tra gli eventi in programma nella rassegna, che abbiamo chiamato Festa di Primavera, abbiamo deciso di dedicarne uno proprio al quartiere di Pianella. Domenica 15 maggio, quindi, via Dante verrà popolata di bancarelle e artisti di strada traghetteranno i cittadini da piazza Garibaldi a Pianella. Un’occasione per vivere una passeggiata insolita e riscoprire, con occhi diversi, un quartiere che ha ancora molte potenzialità. L’obiettivo è quello di incrementare l’afflusso di persone nel centro cittadino, con l’effetto di sostenere le attività canturine", Isabella Girgi, assessore alla Cultura.

La riqualificazione di Pianella è, quindi, uno dei focus principali del Pacchetto Ripresa. Dopo il completamento dei nuovi parcheggi e la sistemazione dei marciapiedi in Via Vergani, sono in fase di ultimazione i lavori in Largo Adua, con la creazione di 5 posti auto e 3 moto. In programma, anche il rifacimento del verde pubblico della zona, l’asfaltatura della rotatoria di Pianella per lotti, e l’installazione di luci per la statua di Mason, recentemente posata. "Abbiamo accolto la richiesta di riqualificazione del quartiere e ci siamo subito attivati, con un investimento totale che sfiora i 600.000 Euro. Il provvedimento più importante prevede il rifacimento del Parco di Villa Argenti, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dell’ingresso. Qui nascerà un vero parco inclusivo, con giochi per bambini con disabilità e parcheggi dedicati. La riprogettazione di questa area, inoltre, ha permesso di dare vita ad una nuovo spazio: una “piazzetta”, di cui presenteremo il progetto a breve", Maurizio Cattaneo, assessore ai Lavori Pubblici.