Lavori ai cimiteri di Erba: chiusi mercoledì e giovedì mattina

Erba alta ai cimiteri di Erba ? Si interviene con opere di eliminazione delle erbacce.

Lavori di diserbo: cancelli chiusi ai cimiteri delle frazioni di Erba

Ecco la nota del Comune che avvisa della sospensione del servizio.

I cimiteri di Parravicino e Buccinigo saranno chiusi per l'intera giornata mercoledì 9 agosto 2023.

Il cimitero di Crevenna sarà chiuso mercoledì 9 agosto per l'intera giornata e giovedì mattina 10 agosto fino alle 12.00.

Il cimitero di Arcellasco sarà chiuso mercoledì 9 agosto per l'intera giornata e giovedì 10 agosto fino alle 15.30.

I lavori si sono resi necessari, così come in altre parti della città, per la straordinaria crescita della vegetazione nelle aree pubbliche a causa delle condizioni climatiche di questi mesi estivi. Un argomento che aveva tenuto banco anche durante l'ultimo Consiglio comunale di luglio: un'interrogazione del consigliere di minoranza del Pd Alberta Chiesa aveva portato i riflettori sul caso.

Nei giorni scorsi era stato chiuso al pubblico il cimitero maggiore di via Alserio, ora tocca agli altri della città. Di qui l'avviso ai cittadini.