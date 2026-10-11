Lavori in piazza, presto i nuovi giochi: confermata la data di chiusura del cantiere

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Lavori in piazza San Vincenzo a Cremnago di Inverigo: si intravede finalmente la linea del traguardo. Salvo complicazioni, che potrebbero essere dovute principalmente al meteo, i nuovi giochi e l’area verde dovrebbero essere completati per la fine del mese di ottobre.

La vicenda

Un intervento lunghissimo e tanto atteso quello nella piazza centrale della frazione. Lunghissimo per via dei tanti problemi non dovuti al Comune ma all’azienda vincitrice della gara. Facendo un passo indietro: la piazza antistante la chiesa e dove sorge l’ufficio postale è stata oggetto di riqualifica. I lavori dovevano concludersi nel maggio 2025, ma la ditta vincitrice, incaricata dell’esecuzione, ha avuto intoppi e complicazioni. La Provincia era stata incaricata di bandire un’apposita gara, ma l’azienda vincitrice non ha rispettato le tempistiche. Troppo pochi gli operai al lavoro, interventi che si sono prolungati, eseguiti a rilento e non a dovere: così ad ottobre 2025 l’Amministrazione ha deciso di interrompere i rapporti.

La ripresa

A quel punto l’incarico è stato affidato alla ditta seconda classificata nella graduatoria, che tra febbraio e marzo ha concluso la riqualifica dell’area antistante l’ufficio postale. Mancavano però gli interventi legati ad illuminazione, verde e installazione dei giochi per i bambini. Nelle scorse settimane si è provveduto all’illuminazione, mentre quelli del verde sono partiti in settimana.

“I primi lavori sono iniziati. Le piante sono state spostate, si è proceduto alla posa della terra e si provvederà alle nuove piantumazioni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni – Entro metà mese invece partiranno i lavori per la posa dei nuovi giochi per i bambini”.

Chiusura a fine ottobre

Se tutto dovesse filare liscio, il cantiere dovrebbe poi essere dismesso per la fine del mese, come era stato già annunciato:

“L’incognita maggiore è rappresentata dal meteo – spiega il sindaco Francesco Vincenzi – In questi periodi le piogge possono essere più frequenti e sicuramente possono creare un ostacolo e causare qualche ritardo, ma siamo felici che i lavori abbiano preso il via”.

Segnali positivi dunque: il traguardo ormai appare sempre più vicino dopo un percorso lungo, tortuoso e ricco di ostacoli.

“Un plauso soprattutto all’assessore Navoni, che si è dimostrato e si sta dimostrando attivo e combattivo, desideroso di voler concludere questi interventi che si sono prolungati più del previsto”, il commento del sindaco.

Aggiunge lo stesso Navoni: