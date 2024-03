Lezione speciale insieme al coro "La Rocca"

Lezione speciale di canto popolare insieme al coro "La Rocca" di Appiano Gentile.

Visita dei coristi al liceo "Teresa Ciceri"

"Educare, dal latino e duco, significa letteralmente portare fuori. complicato (cum plecto= intrecciato) è una parola che indica un concetto difficile, e non è certo un caso se il suo contrario semplice (sem plectere=con una sola piega) indica lo stesso concetto che è stato spiegato (ex plecto=piegato all'esterno). Tranquilli non vogliano rubare il lavoro agli insegnanti di latino, ma vorremmo ringraziare la direzione del liceo "Teresa Ciceri" per averci dato la possibilità di essere strumenti educativi e spiegare agli alunni le origini e la storia del canto popolare". Questa la sintesi del sodalizio appianese al termine di un incontro tanto sentito quanto affascinante.

Il coro "La Rocca" è stato ospite al liceo comasco nella mattinata di martedì 26 marzo, alle 11, dove ha tenuto una lezione sul canto popolare e la sua evoluzione. Non è mancato nemmeno il concerto con la partecipazione del maestro e direttore Tito Lucchina.