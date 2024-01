Linea Verde Start porta le imprese del Lago di Como su Rai1

Andrà in onda sabato 24 febbraio 2024 a mezzogiorno preciso su Rai1 la puntata di Linea Verde Start che racconta la Lombardia lacustre, quella che vede in Como e Lecco due facce di una medaglia che esprime una profonda vocazione produttiva, fatta di PMI e artigianato.

“Portiamo in un programma nazionale molto amato la narrazione del fare impresa nella nostra Lombardia. Questa volta ci concentriamo sulle province di Como e Lecco, ma il nostro viaggio con Federico Quaranta vede speciali in tutta Italia e diverse puntate dedicate alla Lombardia, in un itinerario che tocca passo passo la gran parte dei territori. In questo caso, la bellezza della natura è fonte d’ispirazione per l’originalità del fare artigiano e il territorio conserva e tramanda i segreti di una sapienza produttiva incarnata dalle aziende protagoniste della prossima puntata” spiega il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti.