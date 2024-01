Nominata la squadra di Ats Insubria. Gioia: "Direttori che consentiranno di lavorare con impegno costante"

“Lavoreranno con me Enrico Antonio Tallarita che ha già ricoperto il ruolo di direttore sociosanitario in Asst Lodi e ha quindi già collaborato con me negli ultimi tre anni e prima in Asst Lariana. Ho poi ritenuto di confermare sia Giuseppe Catanoso nel ruolo di direttore sanitario che Massimiliano Tonolini come direttore amministrativo. La continuità che caratterizza questa direzione strategica ci consente già di lavorare a pieno ritmo. Colgo l’occasione per ribadire che lavoreremo per e con i cittadini, incrementando le reti attive sul territorio in entrambe le sedi di Como e Varese”.

Queste le parole di Salvatore Gioia neo direttore generale di Ats Insubria.

La carriera

Salvatore Gioia è direttore generale di Ats Insubria dal 1° gennaio 2024 ed è stato direttore generale di Asst Lodi da giugno 2020 a fine 2023. Ha svolto l'incarico di direttore amministrativo aziendale dell'AO Sant'Anna di Como dal 2006 e successivamente presso l’ASST Santi Paolo e Carlo. Ha lavorato all'ospedale Ca' Granda Niguarda ed è stato responsabile della struttura complessa Servizio Gestione Approvvigionamenti dell'ex ASL di Varese.

La squadra

Enrico Antonio Tallarita, nominato direttore sociosanitario di ATS Insubria lascia la medesima carica ricoperta in ASST Lodi nell’ultimo triennio, in cui ha lavorato a diretto contatto con Salvatore Gioia. È stato Primario della SC Riabilitazione, Cure Intermedie e Cronicità del Sant’Anna di Como dal 2001 al 2020 e, inoltre, dal 2005 al 2020 è stato direttore del Dipartimento di Riabilitazione nello stesso nosocomio. Nelle precedenti esperienze lavorative è stato anche negli Ospedali di Merate e Lecco, in cui è iniziata la sua carriera.

Giuseppe Catanoso prosegue la sua esperienza lavorativa, in qualità di direttore sanitario di ATS Insubria, Agenzia in cui è arrivato a luglio del 2020 e dove è approdato da ASST Lariana, Azienda in cui, dal 2018, ricopriva il ruolo di primario del Laboratorio dell’Ospedale Sant’Anna di Como. Dal 2012 al 2018 è stato responsabile del Laboratorio e del Dipartimento dei Servizi dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini - ASST della Franciacorta. La sua formazione, come laboratorista, è iniziata nel 2003 tra gli Ospedale di Busto Arsizio e Tradate.

Massimiliano Tonolini è stato confermato nel ruolo di direttore amministrativo di ATS Insubria, carica che ricopre da inizio 2019 e incarico che ha assunto dopo un’esperienza decennale in AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza in qualità di responsabile del Controllo di Gestione. Dal 1994 al 2008 è stato manager di una multinazionale in cui gestiva le attività economico – finanziarie dell’azienda.