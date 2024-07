Luca Riva, storico Vigile del fuoco di Lecco, va in pensione

Andrà in pensione ufficialmente il prossimo 1° agosto lo storico Vigile del fuoco di Lecco Luca Riva. Per cinque anni, dal 1985 al 1990, ha ricoperto il ruolo di vigile volontario presso il Distaccamento di Erba.

"Esempio di dedizione, competenza e coraggio"

I suoi colleghi gli hanno quindi voluto rivolgere un sentito ringraziamento "per l’impegno profuso nel corso della sua carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che si è contraddistinta per il forte attaccamento al servizio e per la professionalità dimostrata in ogni circostanza".

Non solo, perché anche il comandante Antonio Giulio Durante ha voluto ringraziare Riva per il lavoro svolto: "Caro Luca, oggi, mentre ci prepariamo a salutarti e a darti il meritato congedo, non posso fare a meno di evidenziare il tuo importante percorso all'interno dei Vigili del fuoco. La tua carriera è un esempio di dedizione, competenza e coraggio, qualità che hai sempre mostrato con orgoglio e umiltà".

Luca Riva ha iniziato il suo viaggio nella grande famiglia dei Vigili del fuoco il 2 maggio 1984, partecipando al 99° corso Vigili Ausiliari a Roma Capannelle, per poi proseguire al Comando di Como. Dal 2 maggio 1985 fino al 31 luglio 1990, ha ricoperto il ruolo di vigile volontario presso il Distaccamento di Erba. Il 1° agosto 1990 è iniziata la carriera come vigile permanente a Roma, "un periodo cruciale che ha gettato le basi per il tuo impegno futuro" come rimarca Durante.

Il 4 novembre 1990 è stato assegnato al Comando di Como, Distaccamento di Lecco, "dove hai iniziato a lasciare un'impronta indelebile". La carriera di Luca Riva ha continuato a evolversi, portandolo il 20 luglio 2009 al Comando di Milano, distaccamento "Sardegna", in occasione del suo passaggio di qualifica a Capo Squadra.

Tanti interventi e riconoscimenti

La carriera di Luca Riva viene ripercorsa dal comandante lecchese attraverso ricordi, storie di interventi ed emozioni: