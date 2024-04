“Mi metto in proprio”, incontri formativi per aspiranti imprenditori

“Informagiovani Cantù” informa in merito a “Mi metto in proprio”, incontri di autoimprenditorialità realizzati in collaborazione con Camera di Commercio Como Lecco.

“Mi metto in proprio” è dedicato ai giovani

Sta per prendere il via mercoledì 8 maggio a Novedrate, l’iniziativa “Mi metto in proprio”, una serie di incontri dedicati ai giovani aspiranti imprenditori in collaborazione con Camera di Commercio Como Lecco. Questi incontri mirano a fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per avviare una propria attività imprenditoriale, esplorando temi chiave come l'introduzione al “mettersi in proprio”, lo sviluppo di un Business Model Canvas e di un Business Plan, la redazione di un Business Plan dettagliato e la valorizzazione della proprietà intellettuale dell'impresa.

Dove e quando

Il calendario degli incontri è il seguente: mercoledì 8, 15, 22 maggio dalle 20 alle 23; sabato 18 maggio dalle 9.30 alle 12.30. Gli incontri si svolgeranno presso il salone polivalente del Comune, situato in Via Taverna 3, Novedrate (Como). I partecipanti avranno, inoltre, l'opportunità di visitare parchi scientifico-tecnologici e incubatori d'impresa, offrendo loro una prospettiva unica sul mondo dell’imprenditoria. Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate tramite il seguente link: https://forms.gle/ee4amz7DJxQYy9PB8 o scrivendo a info@informagiovanicantu.it.

Le parole degli Operatori Punto Nuova Impresa

“Lo sviluppo di un territorio è strettamente connesso alla capacità di individuare nuovi ambiti e nuove opportunità che possano essere terreno fertile per i futuri imprenditori. E i giovani sono il motore di questo sviluppo. Proprio per questo l’ente camerale è da sempre impegnato nell’offrire servizi per promuovere il talento e orientare al mondo del lavoro, attraverso il Punto Nuova Impresa. Siamo orgogliosi di poter mettere a fattor comune, con questo progetto frutto del lavoro di squadra con la Cooperativa Mondovisione e l'Azienda consortile Galliano, la nostra esperienza per arricchire in maniera puntuale e specifica l’offerta formativa e raggiungere un numero sempre maggiore di imprenditori di domani.” affermano gli Operatori Punto Nuova Impresa, Camera di Commercio Como Lecco.

I partner del progetto

L’iniziativa rientra nel progetto Start Up - Giovani protagonisti del domani finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia. Partner di progetto: Azienda Speciale Consortile Galliano (capofila), Mondovisione, CSV Insubria, Progetto Sociale, ARCI Circolo Mirabello, Istituto Immacolata Concezione, Comune di Cantù, Comune di Capiago Intimiano, Comune di Cermenate, Comune di Cucciago, Comune di Figino Serenza, Comune di Novedrate. Per ulteriori informazioni e dettagli: Informagiovani Cantù, all'indirizzo e-mail info@informagiovanicantu.it.