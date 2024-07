Muore all'improvviso a 50 anni: parte la raccolta fondi per sostenere i tre figli

L'affetto degli amici e della scuola della figlia più piccola

Un malore che non gli ha lasciato scampo

Si è spento improvvisamente e inaspettatamente mentre stava svolgendo il suo lavoro di tecnico odontoiatrico a Ballabio l'erbese Aldo Brunelli, 50 anni compiuti a febbraio. Lo shock e il cordoglio degli amici e della città è stato unanime, tanto da spingere immediatamente ad avviare una raccolta fondi per la famiglia, che abita ad Arcellasco, frazione di Erba.

Ad attivare la raccolta sulla piattaforma online Gofundme a favore della moglie Greta Frigerio e dei tre figli studenti - Alessandro 22 anni, Marco 16 e Francesca 10 - è stata Carmen Ferro, insegnante della primaria di Arcellasco, la scuola frequentata da tutti e tre i figli dell’uomo, e in cui la più piccola ha proprio appena concluso la classe quinta.

L'appello su GoFundMe partito da un'insegnante

"Aldo, marito e papà, venerdì 28 giugno, all'età di 50 anni, ha avuto un'emorragia cerebrale senza più possibilità di risveglio. In lista per la donazione degli organi oggi, lunedì 1° luglio, seguiranno poi le esequie – scrive l’insegnante - Per garantire un futuro alla moglie Greta e ai tre figli tutt'ora studenti chiediamo l'aiuto di tutti: ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, ma se non la facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno, diceva Santa Madre Teresa".

Al momento la raccolta fondi ha superato la cifra di 5 mila euro.

Questo il link da utilizzare per fare una donazione: https://www.gofundme.com/f/un-futuro-per-alessandro-marco-e-francesca-brunelli.

Al momento non è ancora nota la data del funerale: si attende infatti l'espianto degli organi per la donazione.