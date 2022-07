Nuova arena di Cantù: "Da Regione nessun passo indietro". Parola di Fermi

Nuova arena di Cantù: nessun passo indietro da parte di Regione Lombardia.

La parole del presidente del Consiglio Fermi

"Regione Lombardia crede fermamente nel progetto del nuovo palasport di Cantù e non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. Certo, c’è un iter da seguire: per ora non possiamo che attendere che il Comune abbia approvato il progetto (andato in Consiglio comunale ieri sera, ndr)". Poche parole quelle usate dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, che però non lasciano più spazio a dubbi. Se nei giorni scorsi qualcuno aveva lasciato intendere che al Pirellone qualcuno avesse cambiato idea sul progetto di Cantù Next, ecco arrivare le rassicurazioni: "Crediamo fermamente in un progetto che porterà benefici a tutto il territorio e non solo a Cantù. Tra l’altro c’è una compartecipazione importante del mondo privato, quindi rappresenta un’opportunità per molti, non solo per la Pallacanestro Cantù". Come detto, dunque, si tratta solo di seguire le tappe che prevede il normale iter: "Prima il Consiglio comunale deve deliberare, dopo ci sarà la presa d’atto e infine la possibilità di fare un accordo di programma per concedere il contributo regionale".