Nuova illuminazione, area mercato più sicura

Area mercato di Lurate Caccivio più sicura con i nuovi punti luce.

Proseguono gli interventi sull'illuminazione

Proseguono spediti i lavori di rinnovo dell’illuminazione pubblica presenti sul territorio. Stando al cronoprogramma, infatti, per il mese di luglio gli operai incaricati da "Edison" (società che ha in gestione gli impianti) dovrebbero aver terminato le operazione di riqualificazione.

"Stiamo rispettando la tabella di marcia - esordisce l’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni Luca Bianchi - Parliamo di 1.392 punti luce dislocati sul territorio. La loro sostituzione è iniziata a fine gennaio e, ora, ci troviamo al 40%. Più nel dettaglio, sono stati cambiati 562 corpi illuminanti. Un buon numero»" Non solo, il progetto prevede anche il rifacimento di ben sette chilometri di linee: attualmente, ne sono state sostituite 2.300 metri, pari al 32,86%.

Soddisfazione da parte dell'assessore Bianchi

"L’iter è iniziato nel 2015 quando abbiamo aderito al Paes, ottenendo un finanziamento da parte di Fondazione Cariplo - prosegue l’assessore - Dopodiché, abbiamo dato in gestione a “Edison” tutto il sistema per 20 anni. Pagando un canone fisso di 250.000 euro circa, potremo avvantaggiarci di opere di riqualificazione ordinaria e straordinaria, come quello in corso".

Per quanto riguarda le zone interessate, i tecnici hanno da poco finito di intervenire in via Stucchi, nella tratta tra il Municipio e la zona del mercato.