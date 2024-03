Nuovi nomi alle vie: scatta la raccolta firme

Le nuove nomenclature delle vie di Montorfano non piacciono a tutti: scatta la raccolta firme, lanciata da Francesco Frigerio, capogruppo della minoranza Noi con Montorfano, con gli ex sindaci Marco Molteni ed Elena Barbavara di Gravellona e l’ex presidente del Consiglio comunale Graziano Salvadè. Tramite la petizione, avviata la scorsa settimana, i promotori fanno sapere «di avere preparato un’istanza da inviare al Comune intimando l’immediata sospensione dell’attività».

Frigerio spiega le motivazioni:

«Si parla di “riordino” della toponomastica, ma è stata fatta una vera e propria rivoluzione dei nomi delle strade, e senza avvisare i cittadini! Dai trentacinque nomi delle strade presenti oggi sul territorio si passa a 81, con ben 46 nuove denominazioni, ma non per nuove strade, perché da oltre vent’anni non se ne apre nemmeno una nuova. Tutto senza interessare minimamente i cittadini! Nulla da dire sull’iter burocratico seguito per avviare quest’opera. Ma per i cittadini è una presa per i fondelli: anzitutto per le attività, i negozi, la cui ubicazione toponomastica è parte integrante e sensibile del loro patrimonio, e cambiarla arreca loro disagi non da poco, e danni estesi a conti correnti, bollette, cancelleria, packaging aziendale... Numerazioni e indirizzi che vengono cambiati con spreco di energie e denaro incredibile».