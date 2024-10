Nuovo punto prelievi a Castelmarte

Novità per i cittadini di Castelmarte: a breve verrà attivato il nuovo punto prelievi.

Servizio per i cittadini del paese

Il servizio avrà luogo presso l’ambulatorio comunale di via Roma. Una bella novità, se si pensa che a Ponte Lambro è già presente il punto prelievi alla Casa di Comunità ma soprattutto che nei giorni scorsi era arrivata la conferma della sospensione del servizio a Lambrugo a causa delle poche richieste.

Il punto prelievi di Castelmarte si svolgerà in collaborazione con l’ospedale di Erba e per svolgere le diverse attività dell’iniziativa sarà anche presente del personale specializzato infermieristico. I cittadini potranno recarsi al punto prelievi il primo e il terzo giovedì del mese, secondo quanto riferito a partire già dal mese di novembre.

A illustrare questo nuovo servizio è il sindaco castelmartese Elvio Colombo:

"Col fine di offrire ai cittadini un nuovo e importante servizio, abbiamo pensato di creare in paese un punto prelievi. L’iniziativa sarà destinata in particolar modo alle fasce deboli, agli anziani e anche a chi non ha la possibilità di spostarsi coi propri mezzi per raggiungere i luoghi dove è possibile svolgere i prelievi. Quindi i cittadini potranno usufruire del servizio senza allontanarsi dal paese. Questa nuova iniziativa verrà svolta grazie alla convenzione tra il Comune di Castelmarte e l’ospedale di Erba. La convenzione durerà tre anni e terminato questo periodo di tempo potrà essere rinnovata".

Promessa elettorale mantenuta

Del servizio, l’Amministrazione Comunale aveva già parlato prima delle elezioni amministrative di giugno 2024, dove la lista civica Per Castelmarte è stata la vincitrice, eleggendo per il terzo mandato il sindaco Colombo. In particolare, nel programma elettorale la lista aveva indicato la volontà di intervenire in paese per migliorare la vivibilità dei servizi messi a disposizione, con anche lo scopo di ampliarli. Per quanto riguarda il tema della sanità, la lista aveva proprio sottolineato la volontà di costituire in paese un punto prelievi con cadenza mensile.

"Ora, dopo pochi mesi, avvisiamo i cittadini che la promessa è stata mantenuta - prosegue il sindaco - Infatti tutto è stato organizzato per far sì che a breve venga attivato il nuovo servizio. Prossimamente comunicheremo nello specifico il giorno preciso in cui il servizio inizierà. Il punto prelievi si terrà presso l’ambulatorio comunale di via Roma dato che ora è vuoto. Infatti, presso l’ambulatorio non è presente un medico ma speriamo che questa situazione possa migliorare".

Sul territorio, come detto, il punto prelievi è presente anche in diversi paesi vicini. Invece, il servizio è stato sospeso a Lambrugo a seguito delle non elevate richieste.