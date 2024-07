Nuovo sito web per l'ospedale a un mese dalla cessione a Lifenet Healthcare

E’ online il nuovo sito web dell'Ospedale di Erba, progettato per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei servizi offerti ai pazienti e alla comunità.

L’iter per la cessione dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba a Lifenet Healthcare si era concluso circa un mese fa. Dal 25 giugno la nuova realtà si chiama Ospedale di Erba. Lifenet Healthcare - gruppo sanitario nato a Milano nel 2018 e che attualmente conta oltre una decina di strutture in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Alla fine di un percorso iniziato lo scorso dicembre, Lifenet Healthcare ha infatti acquisito il 100% delle quote dell’ospedale, presente sul territorio di Erba dal lontano 1921.

Le novità del portale

Il nuovo sito, disponibile a questo indirizzo rappresenta un significativo passo avanti nella missione di offrire cure sanitarie di alta qualità attraverso l'innovazione tecnologica.

Il portale è stato sviluppato per essere intuitivo e facile da navigare, con un design moderno e responsivo che si adatta a qualsiasi dispositivo, sia esso un computer, un tablet o uno smartphone. Numerose le novità, tra cui la prenotazione online: i pazienti possono ora prenotare visite ed esami in modo semplice e veloce direttamente dal sito. Ancora, un'Area riservata per i pazienti dove è possibile accedere ai propri referti, informazioni dettagliate sui reparti e sui servizi (ogni reparto ha una sezione dedicata con informazioni sui medici, gli orari di visita e i servizi offerti), sezione news e aggiornamenti dedicata alle ultime notizie ma anche eventi e novità riguardanti l'ospedale e il mondo della sanità. Infine, la Sezione FAQ: una raccolta delle domande più frequenti per fornire risposte rapide

e utili ai pazienti.

"Siamo orgogliosi di presentare il nuovo sito web dell'Ospedale di Erba, un progetto che abbiamo fortemente voluto per migliorare la fruibilità ai nostri pazienti e rendere più accessibili i nostri servizi - ha commentato il direttore marketing e comunicazione del Gruppo LIfenet, nonché consigliere dell’Ospedale di Erba, Mariacarlotta Rinaldini - La digitalizzazione è una delle sfide più importanti per il settore sanitario, e con questo nuovo strumento vogliamo essere all'avanguardia, facilitando l'interazione tra i cittadini e la nostra struttura. Ringrazio tutto il team che ha lavorato a questo progetto, certi che rappresenterà un grande valore aggiunto per la comunità di Erba".