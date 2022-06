Controlli, a sorpresa, per sanzionare le manovre selvagge sulla statale che da Olgiate Comasco porta verso Somaino.

Olgiate, stop alle svolte selvagge sulla statale: in arrivo controlli e multe

Sabato scorso l’ennesimo incidente, all’altezza del supermercato Md: malgrado la linea continua, un’automobilista ha svoltato a sinistra per accedere al parcheggio dell’attività commerciale, impattando contro una motociclista che proveniva in senso opposto. L'ennesima infrazione al Codice della Strada malgrado poco più avanti sia stata realizzata una rotatoria proprio per evitare questo tipo di manovre.

"Abbiamo fatto di tutto, mettendo in sicurezza la viabilità. A questo punto sono disposto anche a far stazionare la Polizia locale nei pressi del parcheggio del supermercato, per multare chi accede all’area di sosta dopo avere effettuato la svolta dove non è consentito" ha annunciato il sindaco Simone Moretti.

