Oral Cancer Day: controlli gratuiti con i chirurghi maxillo-facciali

Per l’Oral Cancer Day prenotazioni a partire da domani, giovedì 8 maggio, scrivendo a oralcancerday@asst-lariana.it.

Oral Cancer Day, un’occasione per tutti

In occasione dell’Oral Cancer Day 2025 - iniziativa promossa dalla Fondazione Andi Ets e dall’associazione Andi - sabato 17 maggio dalle 8.30 alle 13 all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia i chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana saranno a disposizione per un controllo gratuito del cavo orale. Per fissare un appuntamento è necessaria la prenotazione da effettuarsi dall’8 maggio, a partire dalle ore 10, inviando una mail all’indirizzo oralcancerday@asst-lariana.it Le visite saranno effettuate al Sant’Anna negli ambulatori di Chirurgia Maxillo-Facciale al piano 0-Blu, che si trovano subito dopo il Cup.

Campagna di sensibilizzazione, ecco l’Oral Cancer Day

L’iniziativa, come detto, è promossa dalla Fondazione ANDI ETS (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dall’associazione ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani, rappresentata nel nostro territorio dalla sezione provinciale ANDI di Como-Lecco) con il patrocinio di SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale), SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale) e AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti). L’Oral Cancer Day nasce nel 2007 su iniziativa di ANDI-Associazione Nazionale Dentisti Italiani - come campagna di sensibilizzazioneper promuovere la salute orale attraverso la figura del dentista.

Ogni anno 9mila casi di tumore

Ogni anno si registrano circa 9.000 casi di tumore del distretto cervico-facciale, di cui oltre 4mila del solo cavo orale (Fonte Airc). L’incidenza in Italia è di 7 casi ogni 100.000 abitanti, con una prevalenza tra i maschi (8 ogni 100mila nei maschi e 5 ogni 100mila nelle femmine). Il tumore del cavo orale è molto raro tra i giovani: l’incidenza aumenta con l’età e raggiunge il picco nelle persone oltre i 70anni.

“I principali fattori di rischio sono il fumo e il consumo di alcol - sottolinea il dottor Luigi Colombo, primario della Chirurgia Maxillo-Facciale di Asst Lariana - Poiché nelle sue fasi iniziali spesso il cancro della bocca non causa alcun disturbo è importante effettuare controlli regolari, in modo da verificare la salute dei denti e delle mucose”.

Le regole della prevenzione

Le regole della prevenzione: comportamenti salutari, adozione di stili di vita corretti e visite periodiche per controllare la bocca.

I sintomi a cui prestare attenzione: la formazione di un rigonfiamento che non guarisce; la comparsa di chiazze bianche o rosse sulla superficie della bocca; mal di gola costante; perdita improvvisa di uno o più elementi dentari; dolore e rigidità della mandibola; dolore e difficoltà durante la deglutizione e masticazione; sensazione di qualcosa in gola; mutamenti nel tono della voce e difficoltà a parlare; perdite di sangue insolite dalla bocca; dolore nel tenere la dentiera e calo del peso corporeo.